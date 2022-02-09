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Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üstüne buz parçası düştü

Kadının sırtından ve başından hafif şekilde yaralandığı, bebeğin ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi

09 Şubat 2022 21:26

Rusya'da kaldırımda bebek arabası ile yürüyen anne ve bebeğinin üzerine önünden geçtikleri binanın çatısından buz parçası düştü.

Yoldan geçen bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, annenin bebek arabasının karda ilerleyememesi nedeniyle bir binanın önünde durduğu ve o sırada 4 katlı binanın çatısındaki buz parçasının düştüğü görüldü.

Buz parçasının kafasına düşmesi ile yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Kadının sırtından ve başından hafif şekilde yaralandığı, bebeğin ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Bölge savcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İHA

buz parçasırusya

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