Kaldırımda motosiklet süren kadın, yavaş gitmesini söyleyen engelli vatandaşa saldırdı

Denizli'de, lenf kanseri hastası Mehmet Emin Seçgin, yürüteçle kaldırımda yürürken, elektrikli bisikletiyle süratle yanından geçtiği için uyardığı Nilgün Y. tarafından darbedildiğini ileri sürüp, şikayetçi oldu.

O anlar kameraya yansırken, Seçgin, olayı "Nilgün Y., elektrikli bisikletini üzerime doğru sürdü. Ben de arkasından söylendim. Tepki gösterip, uyarıda bulundum. Daha sonra yanıma geldi, ‘Sen bana küfrediyorsun’ diyerek bağırmaya başladı. Ardından tekme ve tokat atarak beni darbetti. Boğazımı sıktı. İterek yere düşürdü. Tehditler savurdu. Yerdeyken de ‘Kalk numara yapma’ diye bağırdı. Yaşananlar nedeniyle 3 gün evden çıkamadım. Olayın ardından kendisinden şikayetçi oldum. Bana bunu yapan kişinin cezalandırılmasını istiyorum" sözleriyle anlattı.

Nilgün Y. ise, asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, “Elektrikli bisikletimle kaldırımda ilerlerken Mehmet Emin Seçgin’in yaklaşık bir metre yanından geçtim. Arkamdan ağza alınmayacak şekilde küfretti. Yanına gidip onu bu şekilde konuşmaması için uyardım. Eliyle beni itmeye başladı. Yakama yapıştı. Ettiği küfürlere dayanamadım. Kendimi korumak için müdahale ettim. Ben de kendisinden şikayetçi olacağım” dedi.