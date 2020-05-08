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Kaldırımda duran köpeğe tekme attı!

08 Mayıs 2020 12:20

Yozgat’ta kaldırımda duran köpeğe yoldan geçtiği sırada tekme atan adamın görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yozgat’ın Saraykent ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda, kaldırımda duran hamile köpeğe fırça fırlatan kimliği belirsiz kişi, ertesi gün yine aynı yerde duran köpeğe tekme attı. Kimliği belirsiz kişinin bu görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Şahsa ilk tepki, ilçe esnafı Sait Şahan’dan geldi. Köpeği tekmeleyen şahıs ile Şahan arasında yaşanan tartışma da güvenlik kameralarına yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hayvanseverleri de ayağa kaldırırdı. Hayvanseverler tekma atan kişinin yetkililer tarafından bulunarak cezalandırılmasını istedi.
Diğer taraftan Saraykent İlçe Emniyet ekiplerince şahsın kimliğinin tespiti konusunda çalışmaların başlatıldığı da öğrenildi.(İHA)

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YOZGATköpeğe tekme atan adamcumhuriyet meydanıkadırımda duran köpek

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