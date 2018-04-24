Kaldırımda beklerken küfür etti diye bacağından vuruldu

Konya'da dün akşam göre kaldırımda bekleyen Mehmet Sütcüoğlu'nun yanına otomobili ile Hasan B. geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan B., Mehmet Sütcüoğlu'nu sol bacağından tüfekle vurup olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Sütcüoğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis tarafından kısa süre sonra yakalanan Hasan B. ise gözaltına alındı. Hasan B. ilk ifadesinde, Sütcüoğlu'nun kendisine küfür ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.