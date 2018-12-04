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Kaldırıma başını çarptı, hafızasından 34 yıl silindi

04 Aralık 2018 20:26

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2014 yılında dengesini kaybetmesi sonucu başını kaldırıma çarpan Serdar Mete (38) hafızasını kaybetti. 5 yıllık eşini, çocuğunu ve hayatına dair hiçbir anısını hatırlamayan Serdar Mete, hayata sıfırdan başladı. Bir ilaç firmasında mümessil olarak çalışan Serdar Mete, 2014 yılında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için evinden yola çıktı. Otomobilini bir ara sokağa park eden Serdar Mete, aracından indiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu düşerek başını kaldırım kenarına vurdu. Bir ağacın dallarına tutunarak kalkan Serdar Mete bir daha yere düştü. Gözlerini hastanede açan Serdar Mete'nin, hafızasındaki 34 yılı silindi. Eşini, çocuğunu, evinin adresini ve birçok şeyi hatırlayamayan Serdar Mete yaşamına sıfırdan başladı. Nurşah Mete eşinin durumunu avantaja çevirdiğini ifade ederek, Kazadan önce bir tavaya bile yumurta kırmışlığı yoktu, bir gün eve geldiğimde yumurtayı kabuğuyla beraber kırmaya çalışmıştı, öyle bir insandı. Kazadan sonra ise bir anda kendi kendine evde saç kavurma yapan bir adam oldu. Ağlayacaktım sevinçten. Bu durumu avantaja çevirmeyi de o anda düşündüm. Avantaja da çevirdim; önceden sen yemek yapardın, temizlik yapardın, bulaşık yıkardın diye anlattım ona hep. Yapar mıydı Asla yapmazdı ama şu anda yapıyor her şeyi. diye konuştu.

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