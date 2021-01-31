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Kaldırım çöktü, bir bina boşaltılarak mühürlendi

31 Ocak 2021 10:44

İstanbul Arnavutköy’de bir binanın girişindeki kaldırım çöktü. Çökmenin etkisiyle hasar gören bina boşaltılarak mühürlendi.

Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aksungur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın önünde bulunan kaldırım aşırı yağışın etkisiyle alt kısmının da aşınması sonucu çöktü. Çökmenin yaşandığı kaldırımın hemen yanında bulunan bir bina hasar gördü. Hasarlı binanın alt katında yaşayan yabancı uyruklu 8 kişi daireden tahliye edildi. Boşaltılan bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Binanın bodrumunun sonradan daireye dönüştürüldüğü ve bu işlem sırasında da kaldırımın alt kısmının oyulduğu iddia edildi. İddialara göre binanın bodrum katında yaşayan vatandaşlar, bodrum katı daireye dönüştürmek istedi. Daire yapmak için kaldırımın altının da oyulduğu ve günlerdir yağan yağmurun da etkisiyle kaldırımın çökerek binanın bodrum katının duvarına zarar verdiği iddia edildi. Belediye ekiplerinin çöken kaldırım ile ilgili incelemeleri devam ederken, bodrum katta yaşayan yabancı uyruklu 8 kişi ise belediye ekiplerinde sığınma evine yerleştirildi.

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