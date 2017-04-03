'Kaldır Kafanı': İstanbul Film Festivali yarın başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36. İstanbul Film Festivali, 4 Nisan Salı akşamı 20.30’da TİM Maslak Show Center’da yapılacak açılış töreniyle başlıyor. 36. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde, Yeşilçam’ın en üretken yönetmenlerinden Barış Pirhasan, sinemanın gelmiş geçmiş en güzel yüzlü aktrislerinden Selma Güneri’ye, Türkiye sinema ve tiyatro tarihinin değerli oyuncusu Macit Koper’e ve usta yönetmen Çetin Tunca’ya festivalin 'Sinema Onur Ödülleri' takdim edilecek. Ayrıca sahne ve sinemanın usta oyuncusu Sir Ian McKellen da İstanbul Film Festivali’nin Onur Ödülü’nü almak üzere, British Council işbirliğiyle ödül töreninde bulunacak. Cem Davran’ın sunuculuğunu üstleneceği gecede ayrıca festivale destek veren kurum ve kuruluşlara İKSV tarafından birer teşekkür plaketi verilecek. Açılış töreninin ardından festival, Tassos Boulmetis'in yönettiği Lodos / Notias filmiyle başlayacak.