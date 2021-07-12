Kalben: İnsanlar hayal kurmak zorundalar; daha iyi bir dünyada yaşamanın, aşkın hayalini kurmamız lazım

Kalben Akustik24’te Ayşen Güven’in konuğu oldu. Sanatçı son müzikal çalışmalarını, 1 yıldır hazır bekleyen romanını ve ülkeye sitemlerini paylaştığı keyifli söyleşide, "İnsanlar hayal kurmak zorundalar; daha iyi bir dünyada yaşamanın, aşkın hayalini kurmamız lazım" diye konuştu. İster izleyin ister dinleyin!

"İstanbul’da neresi biterse ben orada yaşamayı seviyorum" diyen Kalben, bu kara romantik halini besleyen ve büyüten Beyoğlu dokusuna değiniyor. Beyoğlu’nda karşılaştığı o 'rahatlatıcı kaos'a Türkiye’nin birçok yerinde rastladığından bahsederken, unutulan ‘birlik’ olgusunun altını çiziyor Kalben. "Bizlerin küçük ve önemsiz gösterilen hayatlarında, bütün bu sınırların ötesinde ne kadar iyi anlaşabildiğimizi ve ne kadar iyi anlaştığımızı görüyorum. Farklı bir dille veya şiveyle konuşuyor olmak, farklı bir inanç sistemine sahip olmak, renklerimizin, vücutlarımızın, bu vücutların arzularının farklı olması aslında insanları birbirinden ayırmak için yeterli sebepler değil" diyor ve unutturulan bazı gerçekleri yumuşak sesi ve nazikçe seçtiği kelimeleriyle hatırlatıyor.

Kalben, bir takipçisinin bedeni üzerinden yaptığı yoruma verdiği yanıtıyla birçok yerde yankılandı. Sanatçı bu konuda "Hayat kısa, memeler sarkıyor’ işin sadece sansasyonel tarafı, asıl konuşmamız gereken çok şey var; kadınların vücutlarından da daha çok bahsetmemiz gerekiyor, bu bize ait çünkü" diyor. Kadınların ve beyanı kadın olan bütün bireylerin erkek egemen yapılar içinde gerçekliklerinden uzaklaştırılarak yalnızca haz objesi konumunda kabul edildiği bu cinsiyet tabularıyla mücadele ediyor. Normalleştirmemiz ve insan doğası olduğunu kabul edip konuşmamız gereken çok şey var diyor ve ekliyor:

“Kadın vücuduyla ilgili kararları alırken içinde kadınların da olduğu bir güruh istiyorum.”

"Ahmet (Mümtaz Taylan) her yere kendi ruhunu götüren biri"

Son müzikal çalışması ‘Şanssız Mücadeleci’ Kalben’e tam şanssız bir mücadeleci gibi hissettiği sıralarda gelmiş. "Müziği ve düzenlemesi Dudu Tassa’ya ait, onun çok sevdiğim bir şarkısını alıp Türkçe’ye getirdim ve Şanssız Mücadeleci diye isim taktım. Şarkı 2019’da yazıldı, o zamanlar tam öyle hissediyordum, hala öyle hissetmeye devam ediyorum" diyor. Başak Soysal yönetmenliğindeki müzik videosunda Ahmet Mümtaz Taylan ile oynayan Kalben, "Ahmet gittiği her yere kendini ruhunu götüren biri; kendimi en rahat hissettiğim set deneyimlerinden biriydi" diye ekliyor.

"Romanı asla bitirmiyorum"

2022’de yeni albüm ile birlikte gelecek romanını da müjdeleyen Kalben, bit(e)meyen romanından da bahsetti. "Romanı asla bitirmiyorum, albümünü de asla bitirmiyorum. 25 yaşında ilk dosyasını açtım, 10 yıl oldu, hala bir maymun iştahlılık var. Çünkü bittiğinde bitmiş olacak, bitmemesi hoşuma gidiyor" diyor.

Akışkan sanatçı kimliğinin yanında cesur söylemleri ve aktivist kimliğiyle de saygı duyulan Kalben, "Beni dayanışma yaşatıyor" diyerek önemli olanın altını çiziyor. "İnsanlar hayal kurmak zorundalar, bu ayıp değil. Bu sizi şımarık yapmaz, her insanın özlük hakkıdır bu. Daha güzel koşullarda yaşamanın, aşkın, daha iyi bir dünyada yaşamanın hayalini kurmamız lazım. Tecavüzün olmadığı, silahın olmadığı, her yerdeki çocukların eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya hayal edebiliriz, yasak değil. O kadar ayıp şeylerin içinde bunların ayıp kabul edilmesi ne kadar garip" diye ekliyor.

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