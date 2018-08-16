Kalacak yer olmayan sağlıkçı Hüseyin Ayılmazer, 1.5 yıldır tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde ölü bulundu

Manisa'da acil tıp uzmanı Hüseyin Ayılmazer (35), cilt kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin bahçesindeki bankın üzerinde ölü bulundu. Geçen yıl da kemoterapi ilaçları çalınan Ayılmazer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hepatit B olması, verem ve enfeksiyon kapma gibi çeşitli sıkıntılar da yaşayan Hüseyin Ayılmazer, bir yıl önce geldiği Manisa'daki tedavisi sırasında kalacak yeri olmaması nedeniyle bugüne kadar hastane bahçesinde yaşadığı öğrenildi. Kaynak: (Sözcü)