Kahvehaneler açıldı; "En azından kendimize oturma yeri bulduk, dışarıda dolanıyorduk"

01 Haziran 2021 15:58
Yaklaşık 50 gündür kapalı olan kahvehanelerin yeniden açılması hem kahvehaneciler hem de müşteriler tarafından memnuniyetle karşılandı. İşletmeciler, tedbirlerin önemine vurgu yaparken, bir müşteri ise ''En azından kendimize oturma yeri bulduk, dışarıda dolanıyorduk'' yorumunu yaptı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kahvehaneler, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı normalleşme genelgesiyle günler sonra kapılarını açarak ilk müşterilerini kabul etti.
Kahvehaneci Zekeriya İleri, ''Günler sonra kahveler açıldı, çok memnun oldum. Kurallara uygun olarak açtık, sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Giriş ve çay ocağının olduğu yerde dezenfektanlarımız mevcut. Müşterilerimizi, HES kodunu sorarak içeri alıyoruz'' dedi.
Kahvehaneye gelen diğer müşteriler de normalleşmeden memnuniyetini dile getirirken ''En azından kendimize oturma yeri bulduk, dışarıda dolanıyorduk'' diye konuştu.
Kaynak: DHA
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