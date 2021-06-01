Kahvehaneler açıldı; "En azından kendimize oturma yeri bulduk, dışarıda dolanıyorduk"

Yaklaşık 50 gündür kapalı olan kahvehanelerin yeniden açılması hem kahvehaneciler hem de müşteriler tarafından memnuniyetle karşılandı. İşletmeciler, tedbirlerin önemine vurgu yaparken, bir müşteri ise ''En azından kendimize oturma yeri bulduk, dışarıda dolanıyorduk'' yorumunu yaptı.