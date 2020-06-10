Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, kahvehane bahçesinde oturanların masasına, ağaçtan 1 metre uzunluğunda yılan düştü. Paniğe neden olan yılan, Fırat Nehri'ne bırakıldı.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/video/kahvehanede-oturanlarin-masasina-yilan-dustu-1744218" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">\n<p>Merkez Mahallesi’ndeki kahvehanenin bahçesinde oturanların önündeki masaya, ağaçtan yılan düştü.</p>\n<p>Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı görenler kaçtı. Bir vatandaş tarafından görüntülenen yılan güçlükle yakalanıp, Fırat Nehri'ne bırakıldı.</p>\n<p> </p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>