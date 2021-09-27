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Esenyurt'ta 3 arkadaşına kurşun yağdırmıştı; yeni görüntüler ortaya çıktı

Yer Esenyurt...

27 Eylül 2021 13:18

İstanbul Esenyurt'ta bir pastanede çıkan tartışmada bir kişinin 3 arkadaşını vurduğu anlara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde pastanede yaşanan saldırı anı, yaralının sürünerek pastaneden çıktığı ve vatandaşların yardımına koştuğu görülüyor. Saldırıda 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralanmıştı. 

Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde sabah 08.30 sıralarında bulunan bir pastaneye kahvaltı yapmak için bir grup arkadaş arasında tartışma başlamıştı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada şahıslardan biri silahına sarılarak 3 arkadaşını vurmuştu. Silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralanmıştı. Silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde, grubun pastaneye girmesi ve kaçmaları, 1 kişinin pastaneden sürünerek çıkıp yere yattığı görülüyor. Daha sonra vatandaşların yardımına koştuğu görülüyor.

Kaynak: İHA

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