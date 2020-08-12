Kahta Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor ve sağlık personelinden ödenek protestosu

Kahta devlet hastanesinde görevli Doktor ve sağlık personelleri pandemi sürecinde sıfır döner sermaye aldıklarını gerekçe göstererek maske bırakma eylemi yaptı.

Doktor ve sağlık personeli 2 aydır döner sermaye alamadıkları için hastane bahçesinde 1 dakika sessiz kaldıktan sonra alkışlarla yanında getirdikleri ikinci maskeleri yere bırakarak içinde bulundukları durumu anlattı.

Sağlık personeli Gerger, Sincik ilçeleri ve Göçeri beldesinin sabit döner sermayeleri Kahta devlet hastanesine bağlı olması nedeniyle döner sermaye alamadıklarını ifade ettiler. Doktor ve sağlık personeli İl sağlık müdürlüğüne çağrıda bulunarak, Gerger Sincik ve Göçeri devlet hastanelerinin mali olarak Kahta devlet hastanesinden alınıp il sağlık müdürlüğüne bağlanmasını talep ettiler.