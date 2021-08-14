T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kahramanmaraş'taki yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi

14 Ağustos 2021 16:32

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında, yangın söndürme uçağı düştü. Türkiye’nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya’dan kiraladığı Beriev 200 tipi uçakta 3’ü Türk, 5’i Rus, 8 mürettebatın olduğu bildirildi. Kazanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye 100 orman işçisi ile 10 arazöz, 1 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Müdahale sırasında Türkiye’nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya’dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3’ü Türk, 5’i Rus, 8 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bakanlık'tan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı da kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana’dan havalanan bir Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı bilgisi üzerine, İncirlik’ten bir helikopter ile Konya’dan bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirilmiştir" denildi.

Uçağın özellikleri

Beriev Be-200, Altair Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmıştır. Uçak, saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton suyu taşıyabilme kapasitesine sahip.

Kahramanmaraşyangın söndürme uçağının düşme anıorman yangını

Diğer Videolar

Hatay'da hortum paniği

AKP’den ayrılan araştırmacı Faruk Acar: Liderliğine inandığım için Akşener ile çalışmaya başladım

Yer Kadıköy; hırsızlık şüphelisi, kendilerini durdurmak isteyen genç kadına silah çekti

Çöp konteynerine çarptı, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Boğazı'nda görüntülenen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

Dünyanın en büyük resimli kitabı Nijerya'da tanıtıldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24