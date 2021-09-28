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Kahramanmaraş'ta YouTube kanalına kurdeleli açılış düzenlendi

Maytap patlatıp kurdele kesen kişinin arkadaşları sosyal medya logoları taktı

28 Eylül 2021 20:01

Kahramanmaraş’ta bir kişi, Youtube platformu üzerinde açtığı sosyal medya kanalı için tören düzenledi. Maytap patlatıp kurdele kesen kişinin arkadaşları sosyal medya logoları taktı.

Kahramanmaraş’ta çeşitli programlarda sunuculuk yapan Erhan Ersavaş, YouTube kanalı açtı.
Açılış etkinliğini bir düğün salonunda düzenleyen Ersavaş, bilgisayarının üzerine bıraktığı kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi.

YouTube sayfasının açılışı sonrası arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ersavaş’a, sosyal medyaların logoları hediye edildi.

Daha önce dünyada böyle bir açılışın olmadığını ve ilk defa kendisinin yaptığını söyleyen Ersavaş, farklı içerikleri izleyiciye ulaştırmayı hedeflediğini ifade etti. Ersavaş, şunları söyledi:

“İlk defa bir sosyal medya platformunun açılışını gerçekleştirdik. Arkadaşlarım da bana sürpriz yaptı ve sosyal medyanın takılarını taktılar. Türk adetlerinde kurdele kesmek meşhurdur bir açılış yapıldığında. Ben de bugün kanalımın açılışında onlarla birlikte kurdelemi kestim. Sayfamda kentimizin en ilginç projelerini paylaşacağım."

Ersavaş, YouTube kanalının açılışının ardından ilk abonelerini de almaya başladı.

Kaynak: İHA

youtubekanal

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