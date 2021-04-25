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Kahramanmaraş'ta bir kişi 'hayalet' kılığına girerek Ramazan davulcusunu korkuttu

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

25 Nisan 2021 17:21

Kahramanmaraş'ta bir kişi, üzerine örttüğü beyaz çarşafla ramazan davulcusunun karşısına çıktı. Şoke olan davulcu korkudan elinden davulu atıp kaçarken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Üzerine beyaz çarşaf geçiren B.S., gece saatlerinde sokaklarda gezmeye başladı. B.S.'nin 'Hayalet' gibi sokaklarda gezmesi bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, o anlar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde duvarın arkasında saklanan B.S., ramazan davulcusu sokağa girince karşısına çıktı. Bir anda karşısına çıkan görüntüyle şaşkına dönen davulcu, elindeki davulu atarak kaçtı.

Sosyal medyada dolaşan bu görüntüler üzerine polis B.S.'yi yakaladı. Kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını belirlendi. Polisler tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakılan B.S.'nin Mersin'de oturduğu ve Kahramanmaraş'ta bir akrabasının yanına geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

sahurramazandavulcu

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