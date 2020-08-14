Hayvanseverler bu görüntülere isyan etti: "Burası bir ölüm kampı"

Hayvan Hakları İzleme Komitesi(HAKİM) de hayvanlara yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu ve yasal işlem başlatılması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü etiketleyen HAKİM, belediyenin hayvanları korumakla yükümlü olduğunu hatırlatarak konuya ilişkin yanıt beklediklerini söyledi.

Belediye'den açıklama

Görüntülerin sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından bir açıklama yapan Kahramanmaraş Belediyesi, söz konusu yerin barınak değil, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi olduğunu söyledi. Belediye'dfen yapılan açıklamada, burada bulunan hayvanların hasta, yaralı ve yaşlı hayvanlar olduğu, tedavi süreçlerinin devam ettiği ve tedavi süreci biten hayvanların tekrar doğal ortama salındığı belirtildi.