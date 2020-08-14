Hayvanseverler bu görüntülere isyan etti: "Burası bir ölüm kampı"

14 Ağustos 2020 09:10
Kahramanmaraş'ta belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği iddia edilen görüntüler hayvanseverleri isyan ettirdi. Barınaktaki hayvanların ölüme terk edildiğini belirten hayvanseverler, görüntüleri sosyal medyadan paylaşıp yetkili kurumlara tepki gösterdi.
Görevli veteriner ve çalışan olmasına rağmen hayvanların ölüme terk edildiğini söyleyen hayvanseverler, bir an önce müdahalede bulunulmasını istedi.
Görüntülerin sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından bir açıklama yapan Kahramanmaraş Belediyesi, söz konusu yerin barınak değil, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi olduğunu söyledi. Belediye'dfen yapılan açıklamada, burada bulunan hayvanların hasta, yaralı ve yaşlı hayvanlar olduğu, tedavi süreçlerinin devam ettiği ve tedavi süreci biten hayvanların tekrar doğal ortama salındığı belirtildi.
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