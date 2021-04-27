'Kâhin' Beyaz Aslan Pamuk, bu kez Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

İstanbul Tuzla’da, geçen yıl ABD başkanlık seçiminde kimin başkan olacağına dair, önüne konulan kutulardan seçim yaparak, Joe Biden’ın birinci olacağını tahmin eden Beyaz Aslan'a bu kez de Süper Lig şampiyonluğu soruldu.

Yaptığı seçimlerin doğru çıkması üzerine 'kâhin' lakabı takılan Pamuk isimli aslan, üzerinde ‘Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ takım renklerinden oluşan kutuların konulması üzerine seçimini yaptı.

İçinde eşit miktarda et bulunan kutulara yaklaşan Pamuk, ilk olarak sarı lacivert renkli kutuyu seçerek 2021 Türkiye Süper Lig Şampiyonasında tahminini Fenerbahçe’den yana kullandı.