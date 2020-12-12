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Almanya'dan Ferrarisiyle gelen sürücü, Kağıthane'de yolda kaldı

Aracın değerinin 5 milyon lira olduğu öğprenildi

12 Aralık 2020 11:30

Almanya’dan Ferrari F12 Berlinetta marka ultra lüks otomobille Türkiye’ye gelen sürücü, İstanbul Kağıthane’de işlek bir caddede seyrederken yolda kaldı. Aniden stop eden araca ne olduğunu anlayamayan sürücü, 100 bin liralık otomobilden akü takviyesi yaptı.

Aracında başka bir sorunun olduğu düşünen sürücü, olay yerine çok sayıda tamirci çağırdı.

Aracın başına gelen tamirciler de sorunu bulamayınca aracı yol ortasında bırakıp ayrıldı. Aracın yerinden oynamaması nedeniyle de aracın çekiciye konulamadığı öğrenildi.

 

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Ferrari F12 Berlinettaistanbulkağıthaneyolda kaldı

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