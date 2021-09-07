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Kağıthane'de kadın cinayeti: Eda Aydoğan kocası tarafından öldürüldü

Olay esnasında okulda olan 7 yaşındaki çocukları, savcılık talimatıyla akrabalarına teslim edildi

07 Eylül 2021 10:54

Kağıthane’de Abdullah Aydoğan, evde tartıştığı eşi Eda Aydoğan'ı banyoda tabancayla başından vurarak öldürdü. Abdullah Aydoğan yaşamına son verdi. 

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde sokak üzerindeki vatandaşlar, bir binadan 2 el silah sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dairenin önüne geldiklerinde kapıya kurşun isabet ettiği gördü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, tabancaya incelemek üzere el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Eda Aydoğan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan çiftin 7 yaşlarında bir çocukları olduğu ve olay esnasında okulda olduğu bilgisine ulaşıldı. Çocuk ise polis ekipleri tarafından okuldan alındıktan sonra savcılık talimatıyla akrabalarına teslim edildi.

kadın cinayetiEda Aydoğan

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