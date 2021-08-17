Kağıthane'de göçmen işçi ‘pazarı’: Bir kişi burada çalışacak ki, orada on kişi geçinecek

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kağıthane'de iş bekleyen, iki yıl önce Türkiye’ye gelen Zabihullah Jabari “Biz savaştan kaçmıyoruz. Bizim savaşımız ayrı bir ülkeyle olsa orada savaşırız. Şu an orada iç savaş var. Başka bir ülkeyle savaş olsa Afganlar savaştan kaçmaz” dedi.

Türkiye’ye gelen göçmenler, günlük işlerde çalışmak için Kağıthane’de sabahın erken saatlerinde toplanıyorlar. Kaçak göçmenlerin de aralarında yer aldığı grup, günlük işlerde çalışmak için kendilerini alacak araçların yolunu gözlüyor.

DHA'nın aktardığı habere göre, yanlarına yaklaşan araçtakilerle iş ve para konusunda anlaşanlar işe giderken kalanlar da yeni işleri bekliyor.

‘Ne Türkiye’de kalmak, ne de Avrupa’ya gitmek istiyoruz, biz memleketimize gitmek istiyoruz’

Afganistan’dan çalışmak için dört yıl önce geldiğini söyleyen Muhammed Ekberi, “Şu an inşaatta çalışıyoruz. Pandemiden önce lokantada çalışıyordum. İş var aslında. Çalışan boş kalmaz. Çalışan için iş var. Her gün buraya geliyorum. Tanıdıklarım var. Ara sıra arıyorlar. Günlük olarak 140-150 lira alıyoruz. Bu para bize yetmiyor ama yapacak bir şey yok. Çalışacağız. Afganistan’da savaştan dolayı ekonomi yok. Ekonomi düşük. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Mecbur para göndermek zorundayız. Biz ne Türkiye’de kalmak, ne de Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Biz memleketimize gitmek istiyoruz” dedi.

‘Bir kişi burada çalışacak ki, orada on kişi geçinecek, kazandığımız paraları ailemize gönderiyoruz’