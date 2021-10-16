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Kağıt toplayarak geçinen vatandaş, telefonun fiyatını soran vatandaşa isyan etti: Ülkemde mülteci ettiniz yeter artık!

"Zabıta orada bekliyor çek çekimi alıyor her gün benden"

16 Ekim 2021 17:08

İstanbul Şirinevler'de bir sokak röportajı sırasında, telefonun fiyatının sorulduğu diyaloğa denk gelen kağıt toplayıcısı vatandaş yaşanan yaşadığı geçim sıkıntısına isyan ederek 

"Beni kendi ülkemde mülteci ettiniz" diyen vatandaş, mülki amirlerin kağıt toplanmasına izin vermediğini söyleyerek elindeki siyah poşeti gösterip "Zabıta orada bekliyor çek çekimi alıyor her gün benden" dedi. 

Röportaj Vakti isimli Youtube kanalında yayınlanan videoda, sokak röportajı sırasında ekonomi tartışmasına denk gelen ve bu sırada telefonun fiyatını soran bir vatandaşı gören kağıt toplayıcısı, duruma tepki gösterip topladığı plastik şişeleri yere attı.

"Ben 3 çocuk okutuyorum lan sen ne diyorsun. Tek tek çöplerden kazanıyorum" diyen vatandaş "Yeter artık" diyerek isyanını dile getirdi. 

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