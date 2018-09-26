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Kağıt toplama arabasının içinde elinde kalem ve kitap ile görüntülenen küçük çocuğun hikayesi

26 Eylül 2018 16:30

O görüntülerdeki kız çocuğu, 11 yaşındaki Halime Cuma. Annesi, babası ve 6 kardeşiyle Arnavutköy İslambey Mahallesi'ndeki evde oturuyor. Suriye'deki iç karışıklıktan kaçarak 1 yıl önce Türkiye'ye gelen ailesinin geçimini 35 yaşındaki baba Abdülrezzak Cuma atık kağıt toplayarak sağlıyor. 7 kardeş içinde sadece 7 yaşındaki Hamide okula gidiyor. Evin en büyük çocuğu olan 11 yaşındaki Halime okula gitmiyor. Halime, babasının evde tek çalışan olduğunu belirterek ona yardım etmek için kağıt toplamaya çıktığını söylüyor. Arnavutköy'de bir çöp konteynerinin hemen yanındaki kağıt toplama aracının içinde bir boyama kitabını incelediğini belirten küçük Halime, “Okumayı, okula gitmeyi çok isterim ancak şu durumda gidemem. Babam yanında olmam için zorlamıyor beni. Ben severek gidiyorum. Çünkü babama yardım etmek istiyorum. Babamı, annemi ve kardeşlerimi çok seviyorum. Evimizde babamdan başka çalışan yok. O yüzden babam hepimizi aynı anda okula gönderemiyor. Ben de evde oturmaktan dolayı çok sıkılıyorum ve babama yardım etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı. 1 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden göç ederek İstanbul'a geldiklerini belirten 35 yaşındaki baba Abdülrezzak Cuma, evin geçimini atık kağıt toplayarak sağladığını belirtti . Abdülrezzak Cuma, "Durumumuz ortada ancak bizler şikayet etmiyoruz. Sabırla çalışmaya devam ediyoruz. Yardım etmek isteyenler hayırseverleri duyuyoruz. Bizim yardım beklentimiz sadece ve sadece çocuklarımızın eğitimi için olur" şeklinde konuştu.

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