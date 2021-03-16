KAGİDER: Pandemide kadın girişimciler istediği desteği bulamadı

T24 Haber Merkezi

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 'in 'Pandemi Döneminde Kadın Girişimciler' raporuna göre kadın girişimcilerin %76'sı pandemi döneminde zorluk yaşadıklarını belirtirken, %56'sı bu süreçte borçlandıklarını ifade etti.

Araştırma şirketi Ipsos işbirliğiyle hazırlanan rapor, kadın girişimcilerin 2020 yılındaki genel durumlarını ölçmek için 300 kadın girişimciyle Ocak 2021’de yapılan araştırmanın sonuçlarını içeriyor.

Rapora göre kadın girişimcilerin %76'sı pandemi döneminde zorluk yaşadıklarını belirtirken, %56'sı bu süreçte borçlandıklarını ifade etti. %55 i de salgın sürecinde işyerlerini geçici olarak kapatmak zorunda kaldı. Buna rağmen ayakta kalmayı başarabilen kadın girişimciler ise, bekledikleri destekleri bulamadı. Kadın girişimcilerin beklentilerinin başında faizsiz ve uzun vadeli krediler, cirosunda %30 ve daha fazla azalma olan firmalara özel destek paketleri, kurumlar vergisi ve KDV oranlarının azaltılması yer aldı.

Rapora ilgili değerlendirme yapan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, "Pandemi sonrası büyüme sürecinde kadınların ekonomideki pozisyonunu güçlendirecek politikalar şarttır. Özellikle kadın girişimcilerin finans kaynaklarına erişim, nakit akışlarını yönetme ve pazara erişim gibi konularda desteğe ihtiyaçları var. Girişimciler öncelikli beklentilerini bu çalışmada net bir şekilde ortaya koyuyorlar” dedi.

Cirolar 2020'de Eridi!

Açıklanan rapora göre, katılımcıların %68'i iş hacimlerinin azaldığını söyledi. İş hacminin yarısından fazlasını kaybedenlerin oranı ise %28. İşletmelerin %60'ının 2020 sonu itibariyle öngörülen cironun altında kalacağını tahmin ediyor. %37'si ise zarar edeceğini düşünüyor. Online işletmeler ya da online iş yapabilmeye yatkın işlerde ise bu oran %10 olarak tespit edildi.

Destekler yetersiz görüldü

Rapora göre 10 kadından 6'sı devletin verdiği destek paketinden yararlandı. En çok yararlanılan paketler kısa çalışma ödeneği (%35), KDV/SGK erteleme (%27) yararlanıldı. Ancak girişimcilerin %62'si destek paketlerinin hiç yeterli olmadığını, %26’sı pek değerli olmadığını, %11’i ise kısmen yeterli olduğunu düşünüyor. Ayrıca katılımcıların sadece %30'u bu yıl dayanabileceklerini açıklarken, %22'si ancak bir kaç ay dayanabileceklerini belirtti.