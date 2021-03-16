T24 LogoT24 Logo
Haberler

KAGİDER: Pandemide kadın girişimciler istediği desteği bulamadı

Pandemide Kadın Girişimcilik raporuna göre kadın girişimcilerin yüzde 56'sı borçlandı

16 Mart 2021 14:19

T24 Haber Merkezi 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 'in 'Pandemi Döneminde Kadın Girişimciler' raporuna göre kadın girişimcilerin %76'sı pandemi döneminde zorluk yaşadıklarını belirtirken, %56'sı bu süreçte borçlandıklarını ifade etti.

Araştırma şirketi Ipsos işbirliğiyle hazırlanan rapor, kadın girişimcilerin 2020 yılındaki genel durumlarını ölçmek için 300 kadın girişimciyle Ocak 2021’de yapılan araştırmanın sonuçlarını içeriyor.

Rapora göre kadın girişimcilerin %76'sı pandemi döneminde zorluk yaşadıklarını belirtirken, %56'sı bu süreçte borçlandıklarını ifade etti. %55 i de salgın sürecinde işyerlerini geçici olarak kapatmak zorunda kaldı. Buna rağmen ayakta kalmayı başarabilen kadın girişimciler ise, bekledikleri destekleri bulamadı. Kadın girişimcilerin beklentilerinin başında faizsiz ve uzun vadeli krediler, cirosunda %30 ve daha fazla azalma olan firmalara özel destek paketleri, kurumlar vergisi ve KDV oranlarının azaltılması yer aldı. 

Rapora ilgili değerlendirme yapan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, "Pandemi sonrası büyüme sürecinde kadınların ekonomideki pozisyonunu güçlendirecek politikalar şarttır. Özellikle kadın girişimcilerin finans kaynaklarına erişim, nakit akışlarını yönetme ve pazara erişim gibi konularda desteğe ihtiyaçları var. Girişimciler öncelikli beklentilerini bu çalışmada net bir şekilde ortaya koyuyorlar” dedi. 

Cirolar 2020'de Eridi!

Açıklanan rapora göre, katılımcıların %68'i iş hacimlerinin azaldığını söyledi. İş hacminin yarısından fazlasını kaybedenlerin oranı ise %28. İşletmelerin %60'ının 2020 sonu itibariyle öngörülen cironun altında kalacağını tahmin ediyor. %37'si ise zarar edeceğini düşünüyor. Online işletmeler ya da online iş yapabilmeye yatkın işlerde ise bu oran %10 olarak tespit edildi. 

Destekler yetersiz görüldü

Rapora göre 10 kadından 6'sı devletin verdiği destek paketinden yararlandı. En çok yararlanılan paketler kısa çalışma ödeneği (%35), KDV/SGK erteleme (%27) yararlanıldı. Ancak girişimcilerin %62'si  destek paketlerinin hiç yeterli olmadığını, %26’sı pek değerli olmadığını, %11’i ise kısmen yeterli olduğunu düşünüyor.  Ayrıca katılımcıların sadece %30'u bu yıl dayanabileceklerini açıklarken, %22'si ancak bir kaç ay dayanabileceklerini belirtti.

 

KAGİDERKadın girişimcilerDestekPandemikısa çalışma ödeneğiciro2020salgıncovid 19koronavirüstedbirönlemiş yatırımıciro

Diğer Videolar

Babacan'dan 'Fren Ali' videosu; AKP dönemindeki konuşmalarını sıraladı…

İkizdereliler bilgilendirme toplantısını terk etti: "Bu devlet Cengiz İnşaat'tan mı ibaret?"

Greenpeace: Kömürlü termik santraller, yüzlerce kilometre ötedeki şehirler için de sağlık sorunu oluşturuyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mayıs 2021

Çay kazanını sokağa fırlatan 21 yıllık kahvehaneci: Cebimde 1 lira yok, torunum harçlık istedi veremedim

TEM Otoyolu’nda denetim yoğunluğu havadan görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na 'Kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'e Erdoğan'dan...

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

MetroPOLL anketi: Bu pazar seçim olsa kararsız, protesto ve cevapsız...

Hilal Kaplan'dan Prof. Mehmet Ceyhan'a: Mesleğinin saygınlığını taşıyabiliyor mu, hiç...

Fatih Altaylı: Kimse bana “Yazma” falan demedi, kendime ceza verdim,...

Candaş Tolga Işık: Ali Koç'la görüşen Mehmet Cengiz, başkanlığa devam...

Irak, Hulusi Akar'ın ziyareti nedeniyle Türkiye'ye nota verdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na 'Kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'e Erdoğan'dan...

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24