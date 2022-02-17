Kaftancıoğlu'nun dinlediği esnaf: Elektrik faturası bir eleman maaşı kadar oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Çekmeköy'de esnafı ziyaret etti. Bir esnaf, “Müşteri dükkâna girince elektriği yakıyoruz, çıkınca söndürüyoruz” derken bir başkası durumu, “Aşırı aşırı derecede kısıtladığımız hâlde, kar yağdığında klimamızı hiç çalıştırmadığımız hâlde, 3 bin küsur lira fatura geldi. Elektrik faturası bir eleman maaşı kadar oldu” sözleriyle anlattı. “Akşam evine giderken çocuğunun uyumasını bekleyen babalar var" diyen Kaftancıoğlu, "Sizlerin bu mağduriyetinizi gündeme getireceğiz. İnşallah bu zamların geri alınmasını hep beraber sağlayacağız, ama yetmez. Yani yetmeyecek. İnşallah ilk seçimde de millete bu faturayı kesen her kimse ya da kimlerse hep beraber faturayı keseriz" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çekmeköy'de esnafın derdini dinledi. Kaftancıoğlu'na, Çekmeköy CHP İlçe Başkanı Hüseyin Kızıltaş ile partililer eşlik etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu esnaf ziyaretine bir ayakkabı dükkanıyla başladı. Esnaf, maliyet artışlarından, yüksek elektrik faturalarından yakındı. Kaftancıoğlu ile esnaf arasında şu diyaloglalar gelişti:

Kaftancıoğlu: Nasıl gidiyor işler, güçler?

Esnaf: Yolunda değil

Kaftancıoğlu: Merak ediyorum, faturanız nasıl geldi?

Esnaf: Yani şöyle söyleyeyim. Aşırı aşırı derecede kısıtladığımız hâlde, kar yağdığında klimamızı hiç çalıştırmadığımız hâlde 3 bin küsur lira geldi.

Kaftancıoğlu: Daha önce ne kadar geliyordu?

Esnaf: 800 ile bin arası. Klimayı çalıştırmamıza göre değişiyordu. Patronumuz bize 'Çalıştırmayın' demediği hâlde kar boyunca bile hiç çalıştırmadık diyebiliriz.

Kaftancıoğlu: Zaten ekonomik olarak vatandaşımız zor durumdaydı. Bu zamlarla birlikte, özellikle elektrik zamlarıyla birlikte çok daha zor durumlara geldiğini görüyoruz. Genel başkanımız da iktidara gelinceye kadar vatandaşı en azından rahatlatmak için bu zamların geri alınmasıyla ilgili ifade ediyor. Biz de örgütler olarak çalışıyoruz. Umudunuzu asla kaybetmeyin.

Esnaf: Yani kaybetmiyoruz ama hakikaten sıkıntıdayız. Mağaza dışında, bireysel olarak söyleyeyim. İki kişi yaşıyoruz evimizde, eşimle ben çalışıyoruz. İkimiz de asgari ücretle çalışmıyoruz. Hatta eşimin maaşı benimkinin iki katı diyebilirim. Biraz sağlık problemlerim var benim. Hani ondan dolayı biraz hastaneye harcamalarımız çok oluyor. Ev kredimiz var. Hani hep bir şekilde sıkışıyoruz ama biz kendimizi idare ediyoruz diye düşünüyordum hep. Bu sene ilk defa, eşimle konuştuğumda hep 'Biz ne yapacağız' diyoruz, 'Biz de ne yapacağız' artık oraya geldik yani.

Hüseyin Kızıltaş: Artmayan tek şey su faturaları. 3 yıl önce biliyorsunuz yüzde 40 indirim yapılmıştı. Yüzde 10 sonradan zam yapıldı. Normalde bu elektrik faturalarından önce su faturasıyla elektrik faturası arasında üç kat fark vardı. Yani üç yıl öncesinde başa baştı başkanım. Üç kat fark vardı, şimdi 6 kat fark oldu ve üstelik, pandemide su tüketimi metreküp olarak artmış olmasına rağmen. Belki bunun da farkında değil insanlar ama durum böyle.

Esnaf: Aslında artık herkes her şeyin farkında da nedense sonuca ulaşılamıyoruz.

Kaftancıoğlu: Sonuca vatandaş olarak ne zaman ulaşırız? Seçimde, vatandaşa hizmet edenle kendisine hizmet edeni ayrımına vatandaş karar verdiğinde hep beraber bunun üstesinden geleceğiz.”

"Evde yatsam en azından pazar parası yapardım 1300 lirayı"

Kaftancıoğlu'nun ikinci durağı bir kuyumcu dükkanıydı. Burada da şu diyaloglar yaşandı:

Kaftancıoğlu: Faturan ne kadar geldi?

Esnaf: Bin 832 ödedik. Bir de bin 380 ödedik.

Kaftancıoğlu: Önceden ne kadar geliyordu?

Esnaf: 280, 300’dü. 310, 280 tamamdı da işte şimdi gelecek ayı da bilmiyoruz. Bin 600 mü gelir, bilmiyorum.

Kaftancıoğlu: Birçok yer eskiye göre daha dikkatli olmasına rağmen bu faturalar geliyor.

Esnaf: Birkaç arkadaşla da paylaştım. Evde yatsam, en azından pazar parası yapardım bin 380 lirayı. Evde yatardım. Kapalı tutsak daha iyiymiş ama işte yapacak bir şey yok.

Kaftancıoğlu: Üstesinden geleceğiz. Çalışmalarımızı yapıyoruz ama Allah’tan, mahvolan insanlar çözümün nasıl olacağını görüyorlar.

Esnaf: İnşallah. Mahvoldu insanlar.”

''Elektrik faturası bir eleman maaşı kadar oldu''

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun Çekmeköy'de üçüncü durağı bir beyaz eşya dükkanı oldu. 7-8 yıl yıl önce yurt dışına gönderdiği kızının mezun olarak orada işe başladığını ve 2 bin 500 euro maaş aldığını anlatan esnaf çocuğunun evine gelen ortalama elektrik faturasının ise 35 euro olduğunu söyledi. Oradaki alım gücünün yüksekliğine işaret eden esnaf, bu nedenle gençlerin 'Bizi kıskanıyor' denilen Avrupa'ya gitmeye çalıştıklarını dile getirdi. Esnaf, "Elektrik faturasına geleyim. Ben 1988 yılından beri esnafım. Elektrik faturası bir eleman maaşı kadar oldu. Ekim, kasım ayında 800-900 lira buraya elektrik faturası veriyordum. Şu anda 3 bin küsur veriyorum elektrik faturası. Üç katı. Bakın, bazılarını kapatmak zorunda kaldık. Tam aydınlatamıyoruz" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, esnaf buluşmalarının ardından, ilçe teşkilatı tarafından Çekmeköy Meydanı’na kurulan Zam Duvarı’nı ziyaret etti. Bu davarların 81 ilde kurulduğunu belirten Kaftancıoğlu, vatandaşların bu davarlara şikayetlerini, taleplerini yazdıklarını söyledi. Kaftancıoığlu da “Halka bu faturaları kesenlere asıl bu millet sandıkta faturayı kesecek" yazdı.

Kaynak: ANKA