Kaftancıoğlu: İstanbul'da 44 öğrenciye 1 yurt yatağı düşüyor; "Yurt sorunu yoktur" diyenler, dün bir devlet yurduna ek yatak taşıdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da 44 öğrenciye 1 yurt yatağı düştüğünü, bu rakamların iktidarın 'yurt sorunu yoktur' açıklamalarını yalanladığını söyleyerek "Bu sorunun olduğunun somut örneğidir" dedi.

Kaftancıoğlu "Yurt sorunu yoktur" diyenlerin dün Gaziosmanpaşa'da bir devlet yurduna, pandemi koşullarına rağmen ek yatak taşıdığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Beşiktaş Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, "Çocuklarımızın eğitimi için hazırız, geleceğimizi karanlıktan kurtaracağız" başlıklı bir basın açıklaması gerçekleşti. CHP İl Örgütü'nün de katıldığı açıklamada, iktidarın eğitim politikaları eleştirildi.

Kaftancıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Türkiye, Covid-19 salgını boyunca okulların kapalı kaldığı uzun süre boyunca 2 milyon 316 bin öğrenci uzaktan eğitimin yürütüldüğü EBA sistemine ulaşamamıştır. 1 milyon 459 bin öğrenci ise internet erişimine sahip değildir. Bu yetersizliklerle beraber, uzaktan eğitimden bir şekilde yararlanabilen öğrencilerimiz de dahil olmak üzere çok büyük bir öğrenim kaybıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır. İktidarın salgın döneminde eğitim alanında ortaya koyduğu tercihler, var olan fırsat eşitsizliklerinin daha da derinleşmesine yol açmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın salgın süresince ortaya çıkan öğrenme kaybının boyutlarını ölçme ve bu kaybın telafisi için derhal gerekli bilimsel çalışmaları başlatması gerekmektedir."

"6 Eylül 2021’de yüz yüze eğitim tekrar başlamış, öğretmenlerimiz ve çocuklarımız okullarına kavuşmuşlardır. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime dönüşün büyük bir mutluluk yaratması gerekirken, yetersizlikler nedeniyle eğitimin tüm paydaşlarında derin kaygılar ortaya çıkmıştır. Okullarda ihtiyaç duyulan 101 bin yardımcı hizmet personeli hala atanmamıştır. Okullarımızda hijyenin korunmasını sağlayacak bu atamaların derhal gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı’na ek kaynak aktarımı yapılabilir."

"Haftalardır birçok kentte sınıflarda vakalar ortaya çıkmakta ve yayılmaktadır. Sosyal mesafenin korunabilmesi için sınıfların seyreltilmesi gerekirken, birçok okulda öğrenciler kalabalık sınıflarda derslere girmektedirler. Bazı okullarda farklı düzeylerde sınıfların aynı dersliklerde eğitim gördüğü bilinmektedir. Bunun en büyük sebebi 43 bin 627 derslik ihtiyacıdır. Yandaşlara, beşli çeteye, Saray beslemelerine kaynak ayıran iktidar; çocuklarımızın sağlığı, eğitimi ve geleceği için gereken bu ihtiyacı karşılamamaktadır."

Video kaynak: Yol TV