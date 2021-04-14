Kaftancıoğlu, Erdoğan ve AKP'li isimlerin '128 milyar dolar' ile ilgili sözlerini paylaştı: "Dağa kaçtı, inek içti'ye kadar gider bu iş"

CHP il binalarına asılan "128 milyar dolar nerede?" afişlerinin toplanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'li isimlerin konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi. Videoyu paylaşan Kaftancıoğlu "Var, yok, kasada, kullanıldı, kullanılmadı, duruyor, durmuyor, dağa kaçtı, inek içti'ye kadar gider bu iş:) Önce kendi içinizde ortak bir karar sonra da cevap verin" ifadelerini kullandı.