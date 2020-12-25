Kaftancıoğlu'dan il binası hakkındaki iddialara 'Fahrettin Altun' göndermeli yanıt: Kaçak inşaatımız yok; pergola yapacak alan aramıyoruz!

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Halk TV’de yayınlanan 'Gökmen Karadağ ile Açıkça' programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın yeni il binasının mühürlendiğine dair iddialara açıklık getiren CHP’li Kaftancıoğlu, ‘’Bizler CHP olarak asla kaçakla yan yan getirilemeyiz. Yasadışı bir işlemi de asla yapmayız. Kim tarafından olduğunu bilmediğimiz kişilerce gece yarısı binanın arka tarafta kullanılmayan kapılarından birine mühür vurulmuş. Binanın tamamen mühürlendiği söylemleri gerçeği taşımıyor. Yasanın bize tanıdığı hakları İl Başkanlığı binamızda kullanmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Kaftancıoğlu İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında Nisan ayında çıkan kaçak yapı haberlerine göndermede bulunarak "Bizim orada kamuoyunda oluşturulmaya çalışan algı gibi bir kaçak inşaatımız olamaz. Etrafta pergola yapmak için alan da aramıyoruz. Bizim Emlak Konut’un yüklenicisiyle birlikte yaptığımız binaya İl Başkanlığımızı taşıyarak kullanmaya başlıyoruz. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Mezarlıkları kendi dönemlerinde imara açanlar 'acaba bunlar da bir şey yapar mı' diye düşünüyorlar’’ diye konuştu.

Yaşanan gelişmelerle ilgili hukuki süreci başlattıklarını ifade eden Kaftancıoğlu, ‘’Bizler CHP olarak asla kaçakla yan yan getirilemeyiz. Yasadışı bir işlemi de asla yapmayız. Kim tarafından olduğunu bilmediğimiz kişilerce gece yarısı binanın arka tarafta kullanılmayan kapılarından birine mühür vurulmuş. Binanın tamamen mühürlendiği söylemleri gerçeği taşımıyor. Yasanın bize tanıdığı hakları İl Başkanlığı binamızda kullanmaya devam edeceğiz’’ dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Gökmen Karadağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve Halk TV’de yayınlanan ‘’Açıkça’’ programına katıldı. Gündeme dair konuşan Kaftancıoğlu, kamuoyunu meşgul eden ve çeşitli spekülasyonlara konu olan ‘’yeni İl Başkanlığı binası’’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu şunları söyledi;

"Binanın tamamen mühürlendiği söylemleri gerçeği yansıtmıyor"

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yer alan yeni İl Başkanlığı binası ile ilgili bütün belgelerin tam ve eksiksiz olduğunun altını çizen Kaftancıoğlu, binanın arka kapılarından birinin kim olduğu bilinmeyen kişilerce usulsüz bir biçimde mühürlendiğini söyledi. İl Başkanı Kaftancıoğlu, konuyla ilgili olarak ‘’İktidarın ve iktidar medyasının vatandaşın gerçek sorunu yerine algılarla vatandaşı yanıltmaya dönük manipülasyonlarından birini CHP İstanbul İl Başkanlığı binamızda yaşıyoruz. Biz Haziran 2019 tarihinde CHP örgütlerinin ‘’Bir Tuğla da Sen Koy’’ kampanyası ve Genel Merkezimizin katkısıyla Emlak Konut’un yüklenicisi olduğu Sarıyer’deki bir bloğu satın aldık. Biz bu mülkü CHP olarak satın aldığımızda yüklenici firma süreçleri sözleşme boyunca yerine getirerek yapı kullanım belgesini aldıktan sonra bize 12 Aralık 2020 tarihinde binayı bitirdiklerine ve artık kullanıma hazır olduğuna dair yapı teslim tutanağı ile birlikte teslim etti. Biz binamız ile ilgili İl Başkanlığımızı taşıma girişiminde bulunurken Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden iki görevli geldi ve bina ile ilgili denetim yapacaklarını söylediler. Arkadaşlarımız binanın ruhsatını, teslimat tutanağını ve yapılan işlerle alakalı gerekli belgeleri gösterince gelen görevliler binadan ayrıldı. Ertesi gün ise Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından binada denetim yapıldığına ve binanın mühürlendiğine yönelik bir basın açıklaması yapıldı. Bunun üzerine kim tarafından olduğunu bilmediğimiz kişilerce binanın arka tarafta kullanılmayan kapılarından birine mühür vurulmuş. Binanın tamamen mühürlendiği söylemleri gerçeği taşımıyor’’ şeklinde konuştu.

"Usulsüz işlem yaptıklarının kendileri de farkında"

Yeni İl Başkanlığı binasına taşınma işlemine başladıklarını söyleyen İl Başkanı Kaftancıoğlu, ‘’Biz binamıza kısmen taşınmayı gerçekleştirdik hatta adres bildirimimizi de valiliğe yaptık ve ben bugün çalışmak üzere İl Başkanlığı binamıza gittim. Biz çalışırken kamuoyunda birdenbire CHP İl Başkanlığı binasının kaçak olduğu söylendi. Henüz inceleme ve denetleme olmadan mühür yapıldığı söyleniyor ve akşam saatlerinde belediyeye inceleme yapması söyleniyor. Onlar da yasadışı ve hukuksuz bir iş yaptıklarının farkındalar. Bizim CHP olarak böyle bir şey yapmamızın mümkün olmamasına rağmen söylentiler üzerine İBB ve ilçe belediyesine kendimle ilgili denetlenmek üzere ihbarda bulundum. Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın il merkezimizle yakından ilgilendiğini biliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Bu sebeple ben kendisini yeni il binamıza kahve içmeye davet ediyorum’’ diyerek konuştu.

"Yasanın tanıdığı hakları kullanmaya devam edeceğiz"

Kaftancıoğlu, yapılan işlemin usulsüz olduğunu ve yasanın kendilerine tanıdığı hakları kullanmaya devam edeceklerini belirterek ‘’Bizler CHP olarak asla kaçakla yan yan getirilemeyiz. Yasadışı bir işlemi de asla yapmayız. Ben İl Başkanı olarak iktidarı takip edip onlar gibi bu işlere teşebbüs etsem bile o binada kaçak bir işlem yapılamaz. Çünkü bu bina CHP’li bir belediye sınırları içerisinde. Eğer kaçak bir işlem yapılmış olsaydı emin olun Sarıyer Belediyesi o bölgeyi mühürlemiş olurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Genel Başkan Yardımcımızın yaptığı görüşmede kendisine binada çalışmalar yapılacağı yönünde birtakım bilgiler verilmiş. Kişi kendisi nasılsa karşısındakini de öyle bilirmiş. Bir insana bakıp da ‘’senin cinayet işleme potansiyelin var‘’ diyip tutuklayamazsanız. Dolayısıyla ihtimal üzerinden açıklama yapmak oldukça komik. Hiçbir CHP’li asla yasadışı bir şey yapmayacağı gibi yasanın bize tanıdığı hakları İl Başkanı binamızda kullanmaya devam edeceğiz. Bakan Bey binamıza geldiğinde ben bütün belgeleri kendisine sunacağım’’ dedi.

"Yeni il binamızda pergola yapacak alan aramıyoruz"

İl Başkanı Kaftancıoğlu, konuşmasında yaşanan gelişmelerle ilgili hukuki süreci başlattıklarını ifade etti ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a göndermede bulunarak ‘’Yapılan bu hukuksuz ve usulsüz işlemin iptal edilmesiyle alakalı bugün İdare Mahkemesi’ne ve Cumhuriyet Başsavcılığına suçu ve sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulundum. Bizim orada kamuoyunda oluşturulmaya çalışan algı gibi bir kaçak inşaatımız olamaz. Etrafta pergola yapmak için alan da aramıyoruz. Bizim Emlak Konut’un yüklenicisiyle birlikte yaptığımız binaya İl Başkanlığımızı taşıyarak kullanmaya başlıyoruz. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Mezarlıkları kendi dönemlerinde imara açanlar ‘’acaba bunlar da bir şey yapar mı’’ diye düşünüyorlar’’ diyerek konuştu.

"O binayı CHP'nin almış olması birilerini rahatsız ediyor"

Kaftancıoğlu, yeni il merkezinin iktidara giden yolda büyük bir önem taşıdığını belirtti. CHP’li Kaftancıoğlu, ‘’O binayı CHP’nin almış olması birilerini rahatsız ediyor. Örgütümüzün kampanyasıyla aldığımız bina CHP’nin hem İstanbul’da hem de Türkiye’de iktidarına yakışır bir bina. Biz yıllardır Şişhane’de fiziksel olarak çok daha kısıtlı bir binadaydık. Şimdi ise 14 bağımsız birimden oluşan ve önümüzdeki süreçte İl Başkanlığımızı taşıyacağımız ve belki de üst katlarını gelecekte partimize gelir kazandıracak bir binaya sahip olduk. Böylesi bir binaya sahip olmamızı iktidarda birilerini rahatsız etti ama bu onların sorunu’’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

TIKLAYINIZ - CHP İstanbul il binası mühürlendi