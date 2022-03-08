Kaftancıoğlu'dan 8 Mart mesajı: Adil, özgür ve eşit bir dünyayı birlikte kuracağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadın Günü için sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Kaftancıoğlu videoyu, "Adil, özgür ve eşit bir dünyayı birlikte kuracağız. Üreten biziz yöneten de biz olacağız. #8Mart Dünya emekçi kadınlar günümüz kutlu, geleceğe umutlu olsun.." notuyla paylaştı.

"Evde, işte, sokakta... Kadına şiddetin her türlüsüne, 'yüksekten düştü', 'intihar etti' denilerek üzeri kapatılmaya çalışılanlarda dahil tüm kadın cinayetlerine, kadın işçilere hayatı dar edenlere. Güvencesizliğimize sömürülen kadın emeğine, her gün derinleşen yoksulluğumuza ve yoksulluğun günden güne kadınlaşmasına, erkek egemen topluma ve siyasete karşı adil, özgür ve eşit bir dünyayı kadın kuracak."