Kaftancıoğlu, Anneler Günü'nde annesi aradı: Hiç üzülme anne televizyonlarda göründüğü gibi değil

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Anneler Günü'nde annesini arayarak gününü kutladı. Bu videoyu Twitter hesabından yayınladı.

Kaftancıoğlu'nun annesi "Seni televizyonlarda görüyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın" deyince Kaftancıoğlu annesine, "Hiç üzülme anne televizyonlarda göründüğü gibi değil. Biz burada tüm anneler, çocuklar için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Konuşmada Kaftancıoğlu annesinin gününü kutladı. Kaftancıoğlu annesine "Buralardan bir isteğin var mı?' sorusu üzerine annesinden 'sağlığın" yanıtını aldı.

Kaftancıoğlu paylaşımına "Evlatları bir anda ellerinden alınan, yüreklerine taş bırakılan bütün annelerin acılarını bir kez daha yüreğimde hissederek; Buralardan bir isteğin var mı? sorusuna “sağlığınız” diyen tüm annelerin önce sağlıkları yerinde olsun sonra da #annelergünü kutlu olsun..." notunu düştü.