Kaftancıoğlu, 23 Nisan mesajında Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu andı

22 Nisan 2020 18:16
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kişisel Twitter hesabında bir video yayınladı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kişisel Twitter hesabında bir video yayınladı. Söz konusu videoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hayat hikayesi yer aldı.
Kaftancıoğlu, paylaşımına "Yarının kahramanlarına, Cumhuriyet çocuklarına umut olsun" notunu düştü.
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