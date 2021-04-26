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Kaftancıoğlu, 1915 olaylarıyla ilgili sözlerinin 'montajsız' halini paylaştı: “Yalanlarınızda boğulacaksınız!”

“En iyi yaptıkları şey montaj, dublaj”

26 Nisan 2021 13:54

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bazı medya kuruluşlarında “İslam ve Türkiye düşmanlığı ile bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişte Ermeni soykırımı iddialarına destek veren konuşmalar yaptığı ortaya çıktı” diyerek servis edilen ve sosyal medyada da yer alan videoyla ilgili sert bir paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, sosyal medyada ifadelerinin çarpıtıldığı ve montaj yapıldığını söylediği videonun orijinal halini paylaştı. Kaftancıoğlu, “Yalanlarınızda boğulacaksınız!”  dedi. 

Videoya ilişkin, “En iyi yaptıkları şey montaj, dublaj” tepkisini gösteren Kaftancıoğlu, “Fetö’den öğrenmiş olsalar gerek ama görünen o ki onu da tam öğrenememişler” ifadelerini kullandı. “Günlerdir siyasetçi kılığındaki trollerin paylaştığı videonun 8. ve 9. saniyesine dikkatinizi çekerim” diyen Kaftancıoğlu “Yalanlarınızda boğulacaksınız!” tepkisi gösteren Kaftancıoğlu, paylaşımında montajlanmış ve orijinal videolara yer verdi.

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