T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kafeye baskında kaçmak isterken foseptiğe düşen hemşire yaşamını yitirdi

Gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Tevfik Sevi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi

29 Nisan 2021 15:27

Konya'da maç izleyip nargile içtiği kafeye polisin geldiğini görünce, kaçmaya çalışırken iş yerinin zemin katındaki bölümde, içinde yaklaşık 1 metre su bulunan foseptiğe düşen hemşire Tevfik Sevi (33) yaşamını yitirdi.

Olay, gece yarısı sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kafenin açık olduğu ve içeride nargile içildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, kafeye baskın yaptı. Bu sırada içeride bulunan hemşire Tevfik Sevi, polisin geldiğini görünce kaçmak için iş yerinin zemin katındaki bölüme indi. Sevi, burada içinde yaklaşık 1 metre su bulunan foseptiğe düştü.

Polis, kafede karşılaştığı 4 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal' suçlarından idari para cezası uyguladı. Polis işlem yaptıktan sonra iş yerinden ayrılmak üzereyken kafe çalışanlardan birisi, zemin kattaki foseptikte bir kişinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Tevfik Sevi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde görev yapan 2 çocuk babası Tevfik Sevi'nin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 

Bu arada, polisin, CİMER'e gelen ihbar üzerine 20 Nisan'da aynı kafeye baskın yaptığı, nargile içip, okey oynadığı tespit edilen 10 kişi hakkında 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurulanını ihlal' suçlarından 63 bin lira para cezası uyguladığı ortaya çıktı. İş yeri sorumluları hakkında da nargile tüketildiğiyle ilgili tutanak hazırlanıp, iş yerinin mühürlendiği belirtildi.

Kaynak: DHA

hemşirekonyamaçkafefoseptikkısıtlamakafebaskın

Diğer Videolar

HDP'li Bülbül Meclis kürsüsünde fezleke yırttı: Bu fezlekeler demokrasiye ve siyaset yapma hakkına karşı suç işliyor

Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi

Ganj Nehri'nde bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bebek bulundu

CHP'li Özkoç'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' tepkisi: Meclis Başkanı, İçişleri Bakanı el ele verip neden bu suçluyu koruyorsunuz?

HDP'li Kenanoğlu, Mecliste Berkin Elvan'ı andı: Umarız yargı bir kez olsun bizleri şaşırtır

Baro başkanından Soma kararına tepki: Hediye gibi ceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Veyis Ateş'ten Hadi Özışık'a: 'Habertürk'te kim osurdu' başlığıyla TT'deyiz!...

Veyis Ateş'ten 'kader' yorumu: Hiç kariyer planı yapmadım; bir klik,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Saadet Partisi'nde deprem; Oğuzhan Asiltürk, Karamollaoğlu'na karşı 'kongre' harekâtı başlattı,...

Barış Yarkadaş: Erdoğan MİT'ten brifing aldı; Süleyman Soylu'yu gözden çıkardı...

Sedat Peker'den Cem Küçük'e: Sen de Paramount Otel’in beleşçi sakinlerindensin,...

Murat Yetkin, Sedat Peker'in bilgi akışıyla beslendiği üç kaynağı yazdı...

"Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var”...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Veyis Ateş'ten Hadi Özışık'a: 'Habertürk'te kim osurdu' başlığıyla TT'deyiz!...

Veyis Ateş'ten 'kader' yorumu: Hiç kariyer planı yapmadım; bir klik,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24