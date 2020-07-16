T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kafasına bıçak saplanan kişinin sakin tavırları, dikkat çekti

16 Temmuz 2020 14:04

Çin'de saldırıya uğrayan ve kafasına bıçak saplanan bir kişinin sakin tavırları dikkat çekti. Yaralı adam ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi.

 

Çin'de saldırıya uğrayan ve kafasına bıçak saplanan bir kişinin sakin tavırları görenleri hayrete düşürdü. Şahıs, ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Söz konusu kişinin kafasındaki bıçağın 4 saatlik bir operasyonla çıkarıldığı bildirildi.

Olay, Çin'in Çongçing kentinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adamın başına saplanmış bıçakla sakince ambulansa yürüdüğü görüldü. Polisten yapılan açıklamada, bıçağın adamın kafasına bir kavgada saplandığı ve bıçağın kaldırıldığı hastanede 4 saatlik ameliyata alındığı ifade edildi.

Sağlık durumu iyi

Ameliyatı başarılı geçen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER

çinkafasına bıçak saplanankişirahat tavırlardikkat çekti

Diğer Videolar

CHP'nin Kırşehir'deki 30 Ağustos kutlamasına polis müdahalesi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ağustos 2020

İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'e tepki: İmamoğlu’nu haberden silebilirsiniz ama...

Akit TV'den tepki çeken 'Anırkabir' ifadesine açıklama

17 yıl boyunca beyninde solucanla yaşamış

Anıtkabir'de atılan 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce'den sert tepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalının ardından Diyarbakır'da iş makinesiyle tarihi yıkım!...

Sosyal medyada "Eğitimde asıl yük öğretmen maaşıyla ilgilidir" diyen Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Otomotiv fiyatlarına gece yarısı ÖTV zammı; fiyatlar nasıl etkilenecek?...

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ın istifasını...

Sibel Can: O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu...

Soylu'dan Barış Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam...

Barış Atay’a saldırı! ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalının ardından Diyarbakır'da iş makinesiyle tarihi yıkım!...

Sosyal medyada "Eğitimde asıl yük öğretmen maaşıyla ilgilidir" diyen Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24