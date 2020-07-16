Kafasına bıçak saplanan kişinin sakin tavırları, dikkat çekti

Çin'de saldırıya uğrayan ve kafasına bıçak saplanan bir kişinin sakin tavırları dikkat çekti. Yaralı adam ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi.

Çin'de saldırıya uğrayan ve kafasına bıçak saplanan bir kişinin sakin tavırları görenleri hayrete düşürdü. Şahıs, ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Söz konusu kişinin kafasındaki bıçağın 4 saatlik bir operasyonla çıkarıldığı bildirildi.

Olay, Çin'in Çongçing kentinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adamın başına saplanmış bıçakla sakince ambulansa yürüdüğü görüldü. Polisten yapılan açıklamada, bıçağın adamın kafasına bir kavgada saplandığı ve bıçağın kaldırıldığı hastanede 4 saatlik ameliyata alındığı ifade edildi.

Sağlık durumu iyi

Ameliyatı başarılı geçen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.