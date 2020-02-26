Hayvan SOS: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtaran itfaiyeden uyarı: Yem kapları geniş olmalı

Yalova’da bir kedi yemek yerken kafasını konserve kutusuna sıkışırdı. Kediyi itfaiye kurtardı.

Yalova’da, sokaktaki bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, kedinin sıkışan kafasını çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye, kedinin kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Kafası kurtarılan kedi uzaklaşarak bir aracın altına sığındı.

İtfaiye ise vatandaşları sokak hayvanları için bırakılan yem kapların geniş olmasına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.