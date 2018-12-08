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Kafalar'ı görmek için izdiham yarattılar

08 Aralık 2018 20:23

Youtube'da 4.5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kafalar ekibinin üyeleri Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı Venezia Mega Outlet'te sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü fenomenleri canlı görmek için gelen binlerce kişi adeta izdiham yarattı. Yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu'nun oturduğu Metin Akpınar, Perihan Savaş, Cihan Ünal, Güven Kıraç, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen gibi usta isimleri de bir araya getiren aksiyon ve komedinin buluştuğu Kafalar Karışık filmi dün vizyona girdi.

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