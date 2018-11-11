Kadri Gürsel: Profesyonel, bağımsız ve namuslu gazeteciler sadece ana akımdan yetişiyor

Kadri Gürsel, gazetecilik hayatını anlattığı 'Ben de sizin için üzgünüm' adlı kitabı hakkında Artı TV'ye konuştu. Gürsel'in yayında kullandığı “Ben kendimi her zaman ve hala ana akım gazetecisi olarak tanımlıyorum. Çünkü o kültür içinde yetiştim, o kültürü eleştirmeme rağmen, o kültürün doğru tanımlanması ve doğru şekilde yeniden üretilmesi gerektiğini savunuyorum. Her ülkenin bağımsız, profesyonel ve namuslu gazetecilere ihtiyacı olduğu görüşündeyim. Bu da ancak ana akımda olabilen, gerçekleşebilecek bir kalite, nitelik bir ülke için” ifadeler tartışma konusu oldu.