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Kadir Topbaş: İnsan her şeyi affeder, ama adam yerine konulmamayı asla!

23 Eylül 2017 18:29

Kadir Topbaş kararını İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Topbaş, "Partimi bırakmıyorum. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz. İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konulmamayı affetmez" dedi. Tüm İstanbullulardan müsaade istediğini belirten Topbaş, "Bana gönül koymasınlar. Siyasette kırgınlık olmaz, hiç kimseye kırgın değilim. Partimin üyesiyim. Söylentilere fırsat vermek istemem" diye konuştu. Borçlu bir belediye bırakmadığını söyleyen Topbaş, kendisini İstanbul Belediye Başkanlığına uygun gördüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Başbakan Binali Yıldırım daha önce gazetecilerin "Kadir Topbaş istifa etti mi?" sorusuna "Kadir Bey bugün bir açıklama yapacak" yanıtını vermişti. İstifa gerekçesini açıklmayan Kadir Topbaş, 2004 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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Kadir Topbaş: İnsan her şeyi affederama adam yerine konulmamayı affetmez

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