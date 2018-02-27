Kadir Mısıroğlu'ndan "Boğaz'da restoranı var" iddialarına yanıt: Mal sahibi olmak suç mu yav!

Kurtuluş Savaşı hakkında yaptığı “Keşke Yunan galip gelseydi” yorumuyla bilinen ve bir ay boyunca tedavi gördüğü hastanede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahramanoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok isim tarafından ziyaret edilen Kadir Mısıroğlu, Soner Yalçın'ın kendisi hakkında Oda TV'deki köşesinde dile getirdiği, “Boğaz'da restoranı var” iddialarına cevap verdi. Hastaneden taburcu olmasının ardından kendisini evinde ziyaret eden A Haber'in sorularını yanıtlayan Mısıroğlu, “Bu komünistlere diyeceksin ki ‘mal sahibi olmak suç mu yav.' Sen diyebiliyor musun bunu gayrimeşru edindin. Diyebiliyor musun bu lokantasında içki satılıyor. Manşetlik ne var? Buranın tapusu 40 seneden fazladan beri benim. Tapu 1977'de…” ifadelerini kullandı. A Haber, Soner Yalçın'ın “Osmanlı hayranı, Atatürk düşmanı Fesli Kadir'in denize sınır Yakamoz Restaurant'ı 10 milyon dolara satmak istediği iddia edilmişti. Mekan halâ onun” sözlerinin ardından söz konusu restorana giderek, mülkün Mısıroğlu'na ait olmadığını iddia etmişti. Yalçın'ın “doğruyu yazmadığını” savunan A Haber, Mısıroğlu'nun iddiaları kabul etmesinin ardından ise konuyla ilgili başka herhangi bir soru yöneltmedi. Kaynak: Oda TV