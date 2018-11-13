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Kadir Mısıroğlu, Diyanet İşleri Başkanı'na “Şeyhülislam” dedi: Beni ziyaret etmesi tarihi bir hadisedir

13 Kasım 2018 14:36

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın ziyaretini değerlendiren Mısıroğlu, “Şu Şeyhülislam'ın beni ziyareti var ya tarihi bir hadisedir.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'e olan düşmanlığını gizlemeyen Mısıroğlu'nu ziyareti muhalefet tarafından sert eleştirilmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünden bir gün önce Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmiş ve muhalefet tarafından istifası istenmişti. * Şeyhülislam: Osmanlı Devleti'nde, kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve genellikle din işlerinden sorumlu olan üye

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