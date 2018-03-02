Kadir Mısıroğlu, boğazdaki restoranın hikâyesini anlattı: "Erdoğan'ın oğlu hediye etti" dediler...

Kadir Mısıroğlu, tartışmalara neden olan boğazdaki restoranı nasıl aldığını ve sonrasında yaşadığı dava sürecini detaylarıyla anlattı. Kadir Mısıroğlu 31 Aralık 2016 tarihinde yaptığı konuşmasında, 1977 yılında boğaz kenarında bir dönem arazi aldığını ve 1978 yılında ise TSK'nın bu arsa nedeniyle kendisine dava açtığını söyledi. Mısıroğlu, TSK'ya karşı davayı kazandığını ise, “Ben vatandaş değilim. Askeriye karşı bile dava kazandım. Nasıl? Yüksek temyiz mahkemesinden bile askeriyeye verilmesi tasdik edilmiş iken” ifadeleriyle anlattı.