Kadir İnanır'ı görmek için inşaata çıktı, 3 saat sonra ikna edildi

İstanbul Şişli'de çocuklarının adını Alyazmalım ve Kadir koyan 37 yaşındaki Yılmaz Çetin, sanatçı Kadir İnanır'ı görmek için bir inşaatın tepesine çıktı. Polisi ve itfaiye görevlilerini dinlemeyen Çakır 3 saat sonra güçlükle ikna edildi. Şişli'de Kadir İnanır'ı görmek isteyen bir kişi intihar etmeye kalkıştı. Çocuklarının adını Alyazmalım ve Kadir koyan şahıs 3 saat sonra ikna edilerek indirildi. Olay, Şişli Fulya Mahallesi Öğretmen Haşim Çeken Caddesi üzerine bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanatçı Kadir İnanır'ı görmek isteyen 37 yaşındaki Yılmaz Çakır inşaatın tepesine çıktı. Durumu görenler hemen polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede önlem aldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi.