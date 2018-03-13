Kadir İnanır'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kadir İnanır, sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Sağlık durumun iyi olduğunu belirten İnanır, hastalığı süresince yanında olan herkese teşekkür etti. Türk sinemasının ünlü aktörlerinden Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi süreci tamamlanan ve sağlığına kavuşan İnanır, tedavi sürecini yürüten doktorları ile bu akşam bir alışveriş merkezinde kameraların önüne geçti. Toplantıya Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide kural, tedavi sürecini yöneten doktorları Prof. Dr. Reha Baran, Prof. Dr. Yunus Aydın, Prof. Dr. Ergun Demirsoy, Prof. Dr. Rüştü Serter ve Dr. Beyza Çiftçi Yalçınkaya katıldı.