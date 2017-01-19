Kadir Has Araştırması'na göre Türkiye'de en güvenilir kurum Cumhurbaşkanlığı

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen, “Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması” 2016 yılı sonuçları açıklandı. Türkiye’de mevcut ve olası sorunlar ile gündeme ilişkin toplumun bakışını tespit eden araştırmada halkın en güvendiği kurum Cumhurbaşkanlığı olarak tespit edildi. Araştırmaya göre Türkiye’de 2016 yılındaki en büyük sorun da 'terör'dü. PKK ve İŞİD’in yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'FETÖ' de ciddi bir tehdit olarak görüldü. Halk 'FETÖ' ile mücadele yöntemlerini yeterli bulsa da, mücadeleye devam edilmesi gerektiğine de inanıyor.