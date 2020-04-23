Kadir Doğulu’dan 23 Nisan mesajı: Ben çocukken...

Oyuncu Kadir Doğulu NTV ekranlarında 100. yılı kutlanan 23 Nisan için yayınlanan videosunda çocukluk yıllarını anlattı.

Doğulu, 'Ben çocukken' diye başladığı 23 Nisan mesajında şunları söyledi;

"Televizyon yayını siyah beyazdı ama benim dünyam rengarenkti. Ben çocukken herkes çocuktu, annem, babam, dedem... Ben çocukken herkes iyi, herkes aşk doluydu. Sonra büyüdüm birden her şey zıttıyla yer değiştirdi. Ben büyüyünce annem ve babamda büyüdü. Televizyon yayınları renklendi ama benim hayatım tek renk oldu. Bugünlerdeyse aslında içimde hiç büyümeyen bir çocuk, bir öz olduğunu fark ettim. Aslında hiçbir şey tek değildi. Sen ben yoktu sadece aşk vardı. Ve aşın benim için bir anlamı var, aşk her şey demek. İşte bu aşk bana atalarımdan miras kaldı. Ve bu mirası anlayabileyim ve yayabileyim diye sürekli beni bana anlattı. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Aşk olsun, yeter ki aşk olsun"