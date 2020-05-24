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Kadınları taciz eden erkek sürücü yakalanınca "Eyvah" dedi

24 Mayıs 2020 16:42

İstanbul'da kadınlara otomobiliyle yaklaşıp sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen alkollü erkek sürücü, polis ekiplerini görünce aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında bariyerlere çarparak kaza yapan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Bu sırada gazetecileri gören taciz şüphelisinin, ‘eyvah, bitti her şey’ demesi dikkat çekti.

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, iddiaya göre alkollü bir erkek sürücü aracıyla seyir halindeyken yolda yürüyen bir kadına yanaşıp dün öğle saatlerinde sözlü tacizde bulundu. Kısıtlamanın ilk gününde polis ekipleri, plakasını belirledikleri aracın peşine düştü.

Kaçarken kaza yaptı

Polisler, erkek sürücüyü Ümraniye’de yol kenarında yürüyen 2 kadına yönelik sözlü tacizde bulunurken gördü. Polis ekiplerini fark eden şahıs kaçmaya başladı. Bir süre polis ekiplerinden kaçan şüpheli beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu polis ekipleri taciz şüphelisini yakaladı.

“Eyvah bitti her şey"

Bu sırada gazetecilerin kendini görüntülediğini fark eden alkollü şahsın, ‘Eyvah, bitti her şey' demesi dikkat çekti. Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Öte yandan, sözlü tacize uğrayan 2 kadının da karakola giderek şikayetçi oldukları öğrenildi. 

Kaynak: İHA

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