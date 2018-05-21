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'Kadınları mutlu etmek için yaratılan' seks robotu Henry, satışa çıkıyor

21 Mayıs 2018 17:29

California merkezli RealBotix şirketi, 'kadınları sadece cinsellik bakımından değil pek çok açıdan mutlu edeceğini' söyledikleri ve yapay zekaya sahip ilk erkek seks robotu Henry'yi yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. RealBotix şirketi yetkilileri, ‘insan üstü bir cinsel performansa' sahip olduğunu söyledikleri Henry isimli erkek seks robotuna son dokunuşları yapıyor. 1.82 boyundaki bu erkek seks robotu yapay zeka sayesinde romantik cümleler kurabilecek biçimde tasarlanmış. Henry'yi sipariş eden müşteriler, kendi robotlarına çok sayıda kişilik seçeneğinden birini yükleyebiliyor. Ayrıca, Henry'nin silikondan yapılmış cinsel organının biçimine de kendileri karar verebiliyor. Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; 'bir seks partnerinden çok daha fazlası' olacağı vaadiyle pazarlanan Henry robotlarının fiyatıysa 11.000-15.600 dolar arasında değişiyor.

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