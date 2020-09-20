T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kadınları hedef alan kapkaç çetesi kamerada

20 Eylül 2020 12:02

Beyoğlu Taksim’de farklı zamanlarda yolda yürüyen iki kadının kapkaça uğradığı ve kadınlardan birinin yerde sürüklendiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kadınları hedef alan çetenin, aynı noktada defalarca vatandaşın cep telefonlarını kapkaç yaptığı öğrenilirken, bölge esnafı, “Hemen hemen 2-3 günde bir oluyor, burası artık böyle” dedi.

Olaylar, geçtiğimiz 14 Mayıs Perşembe günü saat 16.30 sıralarında ve önceki hafta Pazar günü saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un göbeği olan Taksim Meydanı’na çok yakın bir noktada kapkaç çetesi, kadınları hedef aldı. Mayıs ayında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre garson olarak çalışan Özge Bircan Sevim (25), olay günü saat 14.00 sıralarında iş yerine uğradı. Burada bir süre vakit geçiren Sevim ardından evine gitmek üzere yola çıktı. Genç kız sokakta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz iki şahıstan biri arkasından yaklaşmaya başladı. Etrafını kolaçan ederek yabancı kimsenin olmadığından emin olan şahıs, yaklaşık 9 bin lira değerindeki cep telefonuyla kulaklık takarak müzik dinleyen genç kıza arkasından yaklaştı. Şahsın telefonu arka cebinden çekmesiyle kulaklık takılı olan genç kız sürüklenmeye başladı. Bir süre sonra kulaklık kopunca telefonu çalan şahıs, kaçarak kayıplara karıştı.

Biri kapkaç yaptı diğeri yardım bahanesiyle yaklaştı

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından vatandaşlar tarafından yerden kaldırılan Sevim, yaşadığı olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Kapkaç esnasında şahsın arkasında duran ve kapkaççıya müdahale etmeyen diğer bir şahıs ise genç kıza yardım etmeye çalıştı. Birkaç dakika genç kıza yardım etme bahanesiyle yanında duran şahıs, ardından ara sokağa girerek uzaklaştı. Olayın ardından emniyete giden genç kız, kapkaççılardan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kapkaççıyı ve suç ortağını yakalamak için çalışma başlattı.

Genç kadın neye uğradığını şaşırdı

Taksim’de önceki hafta Pazar günü sabah saatlerinde meydana gelen diğer bir olayda ise, genç bir kadın yolda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan kapkaççının kurbanı oldu. Cep telefonu kapkaç yapılan şahıs, ara sokakta bekleyen suç ortağıyla beraber kaçarak kayıplara karıştı. Genç kadın ise sadece ara sokaktaki merdivenin başından kapkaççılara bağırabildi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Hemen hemen 2-3 günde bir oluyor, burası artık böyle”

Olaylar hakkında konuşan bir vatandaş, “Arkadaş buradan yukarıya doğru çıkarken bir tanesi arkadan geliyor, kapıp aşağıya doğru kaçıyorlar. Sonradan arkadaşın kamera kayıtlarına baktık. Görüntülerde bayan biraz sürükleniyor. 2-3 gün önce yine oldu. Kadın şuradan giderken kapkaç yapıyorlar. Hemen hemen 2-3 günde bir oluyor. Emniyet hangi birinin peşinden koşsun ki, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey de varsa ben bilmiyorum. Herhalde tenha diye burada sürekli yaşanıyor. Burası artık böyle. Vatandaşlar artık dikkat etsinler diyeceğim ama hangi birine dikkat etsinler. Yolda yürürken kimin seni takip ettiğini bilemezsin ki” dedi.

Polis ekipleri, her yerde kadınları hedef alan kapkaç çetesini arıyor.

ETİKETLER

istanbultaksimemniyetkapkaç

Diğer Videolar

Timur Selçuk’un ardından sanatçı ve siyasetçilerin veda mesajları: ''Yapraksız kalıyor sanat ağacı yavaş yavaş''

Sapanca Gölü'ne giren kepçe tepki çekti

Ahmet Davutoğlu T24'te: Eski Türkiye geri döndü; başörtüsü ve din düşmanı küçük bir parti Türkiye'yi yönetiyor

Giresun'da şantiyeyi sel bastı; iş makinaları böyle sürüklendi

Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk konuştu

İzmir'de kontrollü yıkım; NTV muhabiri anons yaparken bina bir anda böyle çöktü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Halk TV'deki canlı yayında 'AKP ve Joe Biden' iddiası; İsmail...

Akademisyen Özpek’ten Habertürk’e: Hiçbir akademik birikimi olmayanları izlettiğiniz için ya...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

CANLI BLOG | ABD'de son eyaletler sayılıyor; tarihi seçimde Biden...

ABD'de oy sayma işlemi sürüyor; işte canlı sonuçlar...

Somali'nin IMF'ye borçları, Türkiye'nin ihtiyat hesaplarında biriken parayla ödenecek...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Halk TV'deki canlı yayında 'AKP ve Joe Biden' iddiası; İsmail...

Akademisyen Özpek’ten Habertürk’e: Hiçbir akademik birikimi olmayanları izlettiğiniz için ya...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24