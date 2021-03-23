Kadınlardan Esenyalı ve Beşiktaş'ta İstanbul Sözleşmesi için eylem: "Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Kadınların Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı eylemlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı kararının 20 Mart gecesi Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren eylemlerini sürdüren kadınların bugün İstanbul'daki adresi Esenyalı ve Beşiktaş oldu. "İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula" kampanya grubunun çağrısıyla eylemlere katılan çok sayıda kadın, "Haklarımızdan, hayatlarımızdan ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Esenyalı'daki eylem, Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğinin çağrısıyla dernek binasının önünde eylem yapıldı.

İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu da İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çekilmesini protesto etmek için Beşiktaş’ta bulunan Barbaros Meydanı önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama esnasında “İstanbul Sözleşmesi bizimdir! Vazgeçmiyoruz” pankartı açılırken “Sözleşmeden değil yolumuzdan çekil” ve “İstanbul Sözleşmesi kalacak sen gideceksin Bedri Gencer” dövizleri taşınırdı ve sık sık “Koruma, aklama yargıla” ve “Kadın cinayetleri politiktir” sloganları atıldı.

"Can güvenliğimiz hiçe sayılıyor"

Açıklamada konuşan Kampanya Grubu’ndan Meltem Yalçın, “2011 yılında mecliste onaylanan tüm kadınları ilgilendiren sözleşme, kadınları şiddete mahkum etmeyi kafasına koymuş kadın düşmanlarının sözünü onaylayan tek bir adam tarafından gece yarısı kaldırıldı. İstanbul Sözleşmesi’ni tartışıp duruyorlar, çünkü kadınların şiddete mahkum olmasını istiyorlar. Kadınlar hayır diyemesin, kadınlar şiddete ses çıkaramasın, kendi hayatları hakkında karar alamasın istiyorlar. Kadınları korumakla yükümlü olan devlet ise erkek devlet olduğunu bir kez daha gösterip kadınların haklarını, can güvenliğini hiçe sayıyor. Aile yapısı bozuluyor, toplum değerleri parçalanıyor diyerek kadın düşmanlığına çağrı yapanlar, kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kaldığı toplum ve aile düzenini savunuyor. Kadınların özgürleşmesinden korkuyorlar. Kadınlar üstündeki egemenliklerini kaybetmemek için çırpınıyorlar” ifadelerini kullandı.

"Devlet münferit değil"

İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi ile erkeklerin ödüllendirildiğini vurgulayan Yalçın, kararı tanımadıklarını belirterek, “Karakollarda kadınları şiddete maruz kaldığı evlerine geri yollayan polisler, sığınaklarda kadınlara hapis hayatı yaşatan yetkililer, mahkeme salonlarında kadınları maruz kaldığı şiddet için suçlayan hakimler teşvik edildi. Bir sonraki kadın cinayetinde ortalıkta ikiyüzlü açıklamalar yaparak, cezasızlığın kol gezdiği bir ülkede, ağır ceza getireceğiz safsataları ile kamuoyunu yatıştırmaya çalışacaklar. Bir grup adamın sözünün, tek adamın kararının kadınlar tarafından hükmü yoktur! İstanbul Sözleşmesi gerektiği gibi uygulanana, erkek şiddeti son bulana kadar mücadelemiz devam edecek” dedi. Açıklama ses çıkarma eylemi ile son buldu.

Kadınlar Kadıköy ve Nurtepe'de de eylemdeydi. Kadınlara balkonlarından ses çıkararak evlerindeki vatandaşlar da destek verdi.