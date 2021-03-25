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Kadınlardan dört bir yanda İstanbul Sözleşmesi için eylem: "Kararı asla tanımıyoruz!"

"Erkek şiddeti son bulana kadar mücadelemiz devam edecek"

25 Mart 2021 21:46

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı Türkiye'nin pek çok ilinde kadınlar tarafından protesto edilmeye devam ediyor. 

Avcılar

İstanbul Avcılar'da bir araya gelen kadınlar "İstanbul Sözleşmesi bizlerin yıllardır süren mücadelesi sonucu yazıldı. Çıkma kararını asla tanımıyoruz! İstanbul Sözleşmesi gerektiği gibi uygulanana, erkek şiddeti son bulana kadar mücadelemiz devam edecek" diye seslendi.

Çekmeköy

“Erkek şiddeti son bulana, İstanbul Sözleşmesi gerektiği gibi uygulanana kadar mücadelemiz devam edecek” diyen kadınlar bugün Çekmeköy Madenler’de bir araya geldi. Çevreden son derece ilgi gören eylemde konuşan kadınlar, “Kadınlara yönelik şiddeti önleyen ve failleri cezalandırma yükümlülüğü veren bir sözleşmeden çekilmek devletin bu yükümlülüklerden kaçması anlamına gelir. Sorumluluk almayı reddettiği anlamına gelir. Bu, devletin kadınlara karşı olduğu anlamına gelir.” diyerek öldürülen her kadının suçlusunun fail kadar devlet ve onun politikaları olduğunu dile getirdi. Coşkuyla başlayan eylem, sloganlarla ve alkışlarla son buldu.

Yeldeğirmeni

Tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi’nde İstanbul Sözleşmesi için yürüyüş yapmak isteyen kadınlara izin verilmedi. Kadınlar buluşma noktasında sloganlar attı ve basın açıklaması yaptı.  

Üsküdar'da, Hatay Serinyol'da ve Belçika Brüksel'de toplanan kadınlar da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti. 

 
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